L'info marché du jour La Chine importe des céréales françaises

Avec la chute des prix, la Chine est de retour aux achats en céréales fourragères. Le 17 décembre, l’agence Reuters rapportait des importations de blé et orge français tout au long de la semaine écoulée, « avec une dizaine de gros navires réservés, ont annoncé cinq négociants européens », et « un volume total qui pourrait atteindre 600 000 tonnes ».

China was quiet in the US but very active in wheat from France and Australia!