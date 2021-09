L'info marché du jour La récolte catastrophique de canola canadien limite l'offre mondiale

Au Canada, la récolte de canola (colza OGM) serait à son plus bas niveau depuis 2010, indique un rapport du gouvernement publié mi-septembre. Elle n’atteindrait que 12,8 millions de tonnes (Mt), contre 19,5 Mt en 2020, 19,9 Mt en 2019 et 20,7 Mt en 2018.

De fait, les conditions météo sèches et chaudes qui ont touché le ceinture agricole de l'ouest du pays depuis avril ont sévèrement entamé les rendements.

