L'info marché du jour La Russie discute d’une possible limitation de ses exports de céréales

La météo reste capricieuse en Russie, avec un temps particulièrement doux et sec comparé aux normales de saison, ce qui apporte un risque considérable sur les cultures de blé d’hiver pour la prochaine campagne. La demande intérieure continue d’être soutenue et les prix physiques restent toujours aussi fermes, notamment sur le portuaire en mer Noire. Malgré le repli du marché américain, le blé européen est ainsi parvenu à débuter la semaine sur une note positive.

Une publication ministérielle sur un site du gouvernement russe est apparue : le ministère russe de l'agriculture a proposé de rédiger un règlement qui permettrait de limiter temporairement la quantité de céréales à exporter du pays en dehors de l'Union économique eurasiatique (Russie, Kazakhstan, Biélorussie, Arménie et Kirghizistan). La mesure vise à assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Cependant, il ne s'agit que de discussions et rien n'est fait pour le moment. Les exportations russes de blé sont toujours estimées à 36 Mt.

La proposition devrait être soumise à un débat public pendant 15 jours et ne sera mise en œuvre que d'ici la fin du mois, en attendant l'approbation du Premier ministre.

Cela ne serait pas la première fois que la Russie réglemente ses ventes à l'étranger. Elle l'avait déjà fait par le passé via avec une taxe à l'exportation, actuellement nulle, mais qui peut être augmentée.

Russia ???? AgMin has discussed hypothetically how they might introduce restrictions on exports of grain. Some Algos might get excited about this news, but if you trade headlines you end up selling newspapers ?? ?? Their grain exports estimate is still 45 MMT/36 MMT wheat ?? ?? ?? https://t.co/k777yxUl3D