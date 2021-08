Euronext Le blé à l'équilibre, la moisson se poursuit bon an mal an

• AFP

Les prix du blé étaient à l'équilibre, mercredi en fin de matinée, demeurant à un niveau élevé devant une moisson compliquée par la météo et une révision à la baisse des prévisions de production en France.

« Les pluies perdurent sur l'Hexagone et suscitent bien des inquiétudes sur les chantiers de récolte encore à effectuer tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif », souligne le cabinet Agritel.

La production française de blé tendre pourrait atteindre 36,7 millions de tonnes, rapporte mercredi Agreste, le service statistiques du ministère de l'Agriculture. Cette estimation au 1er août est en baisse de 400 000 tonnes par rapport à celle de juillet. Ce volume est toutefois supérieur de 25,8 % par rapport à l'an dernier et de 10 % comparé à la moyenne 2016-2020.

Au niveau de l'Union européenne, la récolte est estimée à 127,2 millions de tonnes (+ 7,7 % sur un an). « Les pays de l'Europe de l'Est ont des situations contrastées avec une baisse de la récolte de 20 % en Pologne et des augmentations de 10,3 % en Hongrie et de 52,4 % en Roumanie », souligne Agreste.

L'évaluation de la production de maïs reste quant à elle « incertaine », selon Agreste, qui estime que la récolte pourrait reculer de 3,1 % sur un an, à 13,2 millions de tonnes. Par rapport à la moyenne quinquennale, la production resterait stable (+ 0,1 %). Dans les zones les plus avancées, les premiers chantiers de récolte de maïs sont attendus autour du 26 août par l'institut technique Arvalis, soit une semaine plus tard qu'initialement anticipé.

Vers 11h30 (09h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé était inchangée sur l'échéance de septembre à 228,25 euros, de même que sur l'échéance de décembre à 230 euros, pour près de 9 900 lots échangés. Les échéances de mars et mai étaient aussi ancrées au-dessus de 230 euros la tonne.

La tonne de maïs, pour sa part, progressait de cinq euros sur l'échéance d'août, bientôt close, à 300 euros, et de 75 centimes sur l'échéance de novembre à 212 euros, pour moins de 50 lots échangés.

