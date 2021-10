Chicago Le blé au plus haut depuis deux mois, tiré par la demande

Les cours du blé ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis deux mois, tirés par la forte demande mondiale qui se conjugue à une production moins élevée que prévu, un élan qui pourrait se poursuivre.

Le boisseau (environ 2 kg) de blé d'hiver SRW (Soft Red Winter) coté à Chicago a atteint 7,67 dollars, pour la première fois depuis le 16 août.

Les opérateurs « s'inquiètent d'une offre plus restreinte sur l'ensemble du marché et d'un coup d'accélérateur de la demande », a résumé Virginia McGathey, présidente de McGathey Commodities. « Les deux réunis font monter les prix. »

La tension est plus forte encore sur la variété HRW (Hard Red Winter), cotée à Kansas City (Missouri), qui a touché 7,82 dollars lundi, un plus haut depuis mai 2014.

Quant au blé de printemps, dont la production s'est effondrée du fait de la sécheresse qui a frappé le nord-ouest des États-Unis et le Canada au début de l'été, il s'est installé au-delà de 10 dollars (avec un sommet à 10,31 dollars) pour la première fois depuis juillet 2012, il y a neuf ans.

« On a eu un décrochage », durant la première moitié d'octobre, « puis le marché a rebondi et pris un peu d'élan », rappelle Virginia McGathey. De nombreux acheteurs spéculatifs se sont positionnés à la hausse et l'option d'achat la plus demandée est actuellement pour un boisseau à 8 dollars, ce qui signifie que le marché s'attend à dépasser ce seuil.

« Pratiquement tout pointe vers le haut », explique la courtière, à l'exception du maïs et du soja, « qui n'avancent pas aussi vite et pourraient être ce qui empêche de dépasser 8 dollars plus rapidement ».

Les cours du maïs et surtout du soja ont ainsi été bridés par des chiffres de production plusieurs fois revus à la hausse, bénéficiant notamment de bonnes conditions climatiques générales à la différence du blé.

Lundi, le maïs a quasiment fait du surplace, handicapé par une baisse marquée des volumes inspectés aux États-Unis en vue de leur exportation lors de la semaine achevée le 21 octobre (-48 %), selon les chiffres publiés par le ministère américain de l'Agriculture (USDA), tandis que le soja résistait mieux et que le blé se maintenait à un niveau quasiment identique.

Le boisseau de blé (environ 2 kg) pour livraison en décembre a gagné 0,46 % à 7,5950 dollars contre 7,5600 dollars vendredi.

Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en décembre a fini au même point que vendredi à la clôture, soit 5,3800 dollars.

Le boisseau de soja (environ 2 kg) pour livraison en janvier a pris 1,32 % à 12,47 dollars contre 12,3075 dollars à la dernière clôture.

