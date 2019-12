Chicago Le blé au plus haut depuis un an et demi dans un marché calme

Les prix du blé ont enregistré leur troisième hausse consécutive, atteignant un niveau plus vu depuis août 2018, à l'issue d'une séance plutôt calme, entre Noël et le Nouvel An. Ceux du maïs ont aussi progressé, tandis que le soja s'est replié.

« Le blé monte encore plus haut après avoir bénéficié d'un fort mouvement technique la veille », indique Ami Heesch de CHS Hedging, précisant que la céréale a également été soutenue par des prévisions de sécheresse en Ukraine et l'anticipation d'une baisse de la production en Russie, deux importants producteurs mondiaux. Le maïs est monté dans le sillage du blé. En revanche, le soja a baissé après quatre séances de hausse, certains investisseurs ayant décidé de prendre leurs profits. « Il est possible que les acteurs du marché aient agi selon le dicton qui dit qu'il faut acheter la rumeur et vendre juste avant la nouvelle. Cela est lié au renforcement du sentiment qu'un accord commercial de phase I entre la Chine et les Etats-Unis va être signé en janvier », explique Mme Heesch. Le rapport hebdomadaire sur les ventes à l'étranger, publié vendredi au lieu de jeudi en raison de la clôture du marché à Noël, n'a lui pas apporté de surprise de taille. Pour la période du 13 au 19 décembre, les Etats-Unis ont vendu 715 000 tonnes de blé, 624 800 tonnes de maïs et 736 200 tonnes de soja, ces chiffres s'inscrivant dans la fourchette des prévisions des analystes. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,9000 dollars, contre 3,8850 dollars jeudi (+0,39%). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,5625 dollars, contre 5,4900 dollars à la précédente clôture (+1,32%). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, s'est établi à 9,4650 dollars, contre 9,4475 dollars jeudi (-0,53%). Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

