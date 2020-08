Chicago Le blé chute face à l'apparente abondance des récoltes

• AFP

Les cours du blé coté à Chicago ont terminé en nette baisse jeudi, lestés par l'anticipation d'une offre abondante sur le marché mondial. Ceux du maïs et du soja sont restés quasiment à l'équilibre.

« Les courtiers sont clairement en train d'anticiper le fait que le ministère américain de l'agriculture va probablement relever ses prévisions sur la production de blé dans le monde » dans le rapport mensuel qu'il publiera mercredi, avance Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics.

« On a encore récemment reçu de nouvelles estimations sur la récolte au Canada, où elle devrait atteindre un niveau record, sur l'Ukraine et sur la Russie », indique-t-il. « Le ministère va devoir les prendre en compte ».

Le rapport hebdomadaire sur les ventes de produits américains à l'étranger a de son côté fait part de commandes pour 2,7 millions de tonnes de maïs et 610 500 tonnes de blé, en ligne avec les attentes, ainsi que de 1,75 million de tonnes de soja, juste au-dessus des prévisions.

Le système du ministère américain de l'agriculture recensant au quotidien les plus grosses commandes a aussi fait état d'une commande de 126 000 tonnes de soja par la Chine.

« Cette annonce a initialement fait monter les cours du soja mais ces derniers ont ensuite perdu du terrain sous la pression des ventes de la part des fonds d'investissement et des conditions météorologiques, qui restent très favorables aux récoltes dans l'ensemble des États-Unis », a souligné Brian Scoops de Westende Mark et Solutions.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,2375 dollars contre 3,2325 dollars la veille (+ 0,2 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,0125 dollars contre 5,1075 dollars à la précédente clôture (- 1,9 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,7800 contre 8,7875 dollars mercredi (- 0,1 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net