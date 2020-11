Euronext Le blé conclut en légère progression une semaine de hausse

• AFP

Les prix du blé étaient toujours bien orientés, vendredi à la mi-journée, venant conclure une semaine de hausse lors de laquelle les cours, tant sur le marché à terme que dans les ports, ont été soutenus par une demande mondiale toujours bien présente.

« On a beaucoup d'éléments de soutien du marché, rien de très nouveau. La bonne tenue des cours engendre mécaniquement une rétention assez forte des agriculteurs, ce qui fait qu'on manque un peu de marchandises sur les blés, et ce qui explique donc la bonne tenue des primes (portuaires) par rapport au Matif », a indiqué un courtier à l'AFP.

« On voit qu'au niveau international, le blé continue à être très demandé, même si les Français n'ont pas pu se placer » lors du dernier appel d'offres de l'Égypte, « mais on n'en a pas besoin, donc ce n'est pas très, très grave », a-t-il ajouté.

L'autorité publique d'achat égyptienne a en effet finalement acheté 300 000 tonnes de blé russe, « les offres françaises étant proches et moins chères en prix Fob ("free on board", sans les frais de transport et afférents) mais très légèrement plus élevées » à l'arrivée « compte-tenu du surcoût du fret », a souligné le cabinet Agritel dans une note.

Vers 12h30 (11h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 209,25 euros, et de 50 centimes sur l'échéance de mars à 208,25 euros, pour un peu moins de 20 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, progressait de 50 centimes, tant sur l'échéance de janvier à 188,75 euros, que sur l'échéance de mars à 188 euros, pour près de 500 lots échangés.

