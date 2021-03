Euronext Le blé en léger recul, détente sur les stocks de l'Hexagone

• AFP

Les prix du blé étaient en légère baisse, mercredi à la mi-journée, après notamment une révision à la baisse des stocks français par FranceAgriMer.

Cette « relative détente des stocks de report » (fin de campagne commerciale, ndlr), de 136 000 tonnes par rapport aux projections de février, permet de revenir à près de 2,7 millions de tonnes (Mt), a indiqué lors d'un point presse Marion Duval, adjointe au chef de l'unité grains et sucre de FranceAgriMer. Ces changements sont la conséquence d'une révision à la baisse des exportations de blé français vers l'Union européenne, « au regard du rythme d'export aujourd'hui à sept mois de campagne », a indiqué Marion Duval, un tassement notamment lié à une baisse de compétitivité des céréales françaises, « du fait notamment des exports soutenus qu'on a pu avoir vers la Chine ».

D'une manière générale, malgré des stocks mondiaux de blé qui « ne cessent de diminuer » pour les huit principaux pays exportateurs, « la hausse des cours mondiaux qui avait été très accentuée en janvier et début février semble marquer le pas », a indiqué Marc Zribi, chef de l'unité grains et sucre de FranceAgriMer. Cette baisse s'explique notamment, selon lui, par la présence importante sur le marché « des blés de l'hémisphère sud, de l'Argentine et de l'Australie, qui sont actuellement les moins chers sur le marché mondial » et pèsent donc sur les cours. L'Australie bat des records d'exportation de blé tendre, avec « près de 5 millions de tonnes sur les deux premiers mois » de sa campagne de commercialisation, à 92% vers l'Asie et avec la Chine en tête de ces achats, a souligné Marc Zribi. L'autorité publique d'achat algérienne aurait finalement acheté de 450 000 à 660.000 tonnes de blé meunier, selon le cabinet Inter-Courtage : « les volumes retenus demeurent incertains et les origines pourraient être multiples au regard des prix affichés », a estimé le cabinet Agritel dans une note publiée mercredi.

Peu avant 14h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 1,75 euro sur l'échéance de mai à 227,50 euros, et de 1,25 euro sur l'échéance de septembre à 201,25 euros, pour un peu plus de 12 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait d'un euro sur l'échéance de juin à 219 euros, et de 75 centimes sur l'échéance d'août à 217 euros, pour environ 650 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net