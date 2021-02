Euronext Le blé en légère progression, tension sur l'offre

• AFP

Les prix du blé étaient en légère progression, vendredi à la mi-journée, compte tenu de la tension entre l'offre et la demande, dans un marché qui guette le prochain rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture, prévu mardi, pour se positionner.

« Il n'y a rien de vraiment nouveau, on a un marché qui est relativement calme. En céréales à paille, vu la mauvaise récolte, les munitions commencent à être faibles, donc on manque d'offre d'une façon générale, sur le blé et l'orge, ce qui explique la bonne tenue des cours céréaliers, dans les places portuaires en particulier », a commenté un courtier qui souhaitait garder l'anonymat. « Nos principaux clients du Maghreb et de l'Égypte devraient revenir aux achats avant la prochaine campagne, leurs imports sur cette campagne ayant jusqu'à ce jour été inférieurs à ceux l'an passé », a souligné pour sa part le cabinet Agritel dans une note publiée vendredi.

« Pour le maïs, c'est un peu différent, on a encore quelques munitions dans l'ouest et en Bretagne en particulier », a ajouté le courtier. Concernant le climat, « pour l'instant tout va bien », selon ce courtier, qui a toutefois relevé « un excès d'eau qui empêche les emblavements (plantations) qui pourraient démarrer dès maintenant » pour les cultures de printemps, principalement pour les orges de brasserie, mais « rien de grave » à ce stade.

Vers 13 h 00 (12 h 00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 50 centimes sur l'échéance de mars à 225,25 euros, et d'un euro sur l'échéance de mai à 219,75 euros, pour un peu plus de 16 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 50 centimes sur l'échéance de mars à 218,25 euros, et d'un euro sur le contrat de juin à 214,75 euros, pour près de 400 lots échangés.

- MARCHE PHYSIQUE - - Cote officielle - situation au 5 fév - 8 jan ----------------------------------------------------- - Blé tendre Rendu Rouen . fév-mars 223,50 n -- 215 n . avr-juin 219,50 n -- 211,50 n La Pallice . fév-mars 225,50 n -- 215,50 n . avr-juin 219,50 n -- 212 n Eure-et-Loir fourrager . fév-mars 211 n -- 203 n . avr-juin 211 n -- 199 n - Orges Rouen . fév-mars 205,50 n -- 199,50 n . avr-juin 206,50 n -- 199 n Maïs Eure-et-Loir . fév-mars 205 n -- 194 n . avr-juin 205 n -- 192 n n=nominal

