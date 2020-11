Chicago Le blé et le maïs en repli sur des prises de bénéfices, le soja monte

• AFP

Les cours des principaux contrats de blé et de maïs se sont repliés mercredi à Chicago après des prises de profits, tandis que le soja a poursuivi sa progression à son plus haut niveau depuis quatre ans.

La veille, les prix des céréales étaient tous montés en flèche dans le sillage d'une révision à la baisse des estimations de production de l'oléagineux et de maïs aux États-Unis. Dans son rapport mensuel sur l'offre et la demande de produits agricoles publié mardi, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a prévu que les cultures de soja aux Etats-Unis s'établiraient cette année à 4,17 milliards de boisseaux, en repli de 2,1 % par rapport aux estimations d'octobre. Les projections pour le maïs à 14,51 milliards de boisseaux sont inférieures de 1,43 %.

Du côté du blé américain, les estimations de production (1,83 milliard de boisseaux) et de rendements n'ont pas été modifiées. Au lendemain de ces nouvelles haussières, « on a assisté à des prises de profits sur le maïs et sur le blé mercredi », a indiqué Dan Cekander de DC Analysis. La séance était par ailleurs peu active en ce semi-jour férié du 11 novembre (« Veterans Day ») où le gouvernement n'a pas publié de rapport ni annoncé de ventes à l'exportation.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 5,9800 dollars contre 6,0850 dollars mardi, en repli de 1,72 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,1725 dollars contre 4,2300 dollars, perdant 1,36 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a conclu à 11,5250 dollars contre 11,4600 dollars mardi, grimpant de 0,56 %. Il s'agit de son plus haut niveau depuis l'été 2016.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net