Euronext Le blé européen refroidi par la hausse de l'euro

Les prix du blé restaient orientés à la baisse jeudi en début d'après-midi sur le marché européen, alors que l'euro affichait sa fermeté face au dollar.

Sur Euronext, la tonne de blé tendre perdait vers 14 h (13 h GMT) 0,75 euro sur l'échéance de décembre à 209 euros et 1,25 euro sur celle de mars, à 203,25 euros, pour 15 417 lots échangés.

À la même heure, la tonne de maïs perdait 0,50 euro sur l'échéance de janvier à 189,25 euros, et 0,75 euro sur celle de mars à 189,50 euros la tonne, pour un peu plus de 1 000 lots échangés.

La hausse de l'euro affecte la compétitivité du blé européen sur la scène internationale, notamment face aux origines américaines, note le cabinet Agritel. Mais elle « n'aura que peu d'impact » face aux blés issus de la région de la mer Noire, « puisqu'on assiste conjointement à une hausse du rouble et de la grivna face au dollar » souligne Agritel.

À l'international, la Corée du sud a acheté 31 600 tonnes de blé meunier originaire d'Amérique du nord, et la Thaïlande 54 000 tonnes de blé fourrager dans le cadre d'un appel d'offres pour l'achat de 106 000 tonnes.

Le marché continue de suivre l'évolution des discussions autour du Brexit, avec les prochaines heures annoncées comme « décisives » par le négociateur européen Michel Barnier. En visite à Paris, le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney a pour sa part jugé jeudi matin possible un accord sur la relation commerciale post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE « dans les prochains jours » si les Européens conservaient leur « sang-froid ». Pour qu'un accord puisse être ratifié dans les temps par les parlements britannique et européen, les négociations doivent se conclure dans les tous prochains jours.

