L'info marché du jour Le blé français manque de compétitivité

La France n’est pas parvenue à rivaliser avec la mer Noire sur le dernier appel d’offres égyptien. Le pays n'a acheté que 120 000 t de blé russe, à un prix toutefois nettement en hausse comparé au précédent tender.

L'Égypte a dû débourser 241,50 $/t Fob. (©Pixabay)Le Gasc égyptien était de retour aux achats en ce début de semaine, mais pour un volume relativement peu élevé comparé à ses achats habituels : seulement 120 000 t de blé meunier.La céréale française a manqué de compétitivité par rapport à son concurrent mer Noire, et seules des offres russes ont été retenues. Les États-Unis avaient également participé en proposant 55 000 t, mais le prix n'était pas non plus compétitif une fois le fret ajouté.À ne pas manquer : Un accord historique de réduction de la production de pétroleSi le volume est peu élevé pour un appel d’offres égyptien, le prix moyen, lui, a flambé. À 241,50 $/t Fob, il est en hausse de 14 $/t comparé au précédant achat datant de la mi-février, et se situe à son plus haut niveau depuis la fin du mois de janvier 2019.Sur le total, le Gasc a acheté 60 000 t pour expédition du 15 au 25 mai et 60 000 t pour expédition du 26 mai au 5 juin.À lire aussi : L'Égypte, une destination al...