Chicago Le blé grimpe, le maïs et le soja restent stables

• AFP

Le cours du blé coté à Chicago a fait un bond mardi, porté par les hausses de prix du blé de la Mer noire, tandis que ceux du maïs et du soja sont restés stables.

Le blé a connu « une belle hausse » ces dernières séances pour atteindre un plus haut depuis fin mars, a noté Jason Roose d'US Commodities.

Pour Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting, la hausse du cours du blé est « une réaction aux augmentations du cours du blé de la région de la Mer noire que l'on a vu s'inscrire dans les prix russes et ukrainiens ». « Ces augmentations sont dues à un accroissement de la demande d'importations de la part de cette région », a poursuivi Michael Zuzolo.

D'une façon générale, les achats de grains américains sont soutenus aussi par le dollar faible, proche de son plus bas niveau depuis deux ans, ont souligné les deux spécialistes. Cela rend les produits agricoles américains, vendus en dollars, plus compétitifs sur le marché mondial.

Le système du ministère américain de l'agriculture (USDA) recensant au quotidien les plus grosses transactions a aussi annoncé mardi la commande de 596 000 tonnes de maïs par la Chine et de 132 000 tonnes de soja pour une destination inconnue. Les acteurs sur le marché pensent que cette destination pourrait être également la Chine mais cela reste à confirmer.

Le ministère de l'agriculture a également fait part lundi soir dans un rapport hebdomadaire d'une dégradation de la qualité des récoltes de soja et de maïs aux États-Unis. Mais les acteurs sur les marchés s'attendaient à pire, notamment pour le maïs.

Selon ce rapport, 62 % de la récolte de maïs sera bonne à excellente, soit 2 points en dessous des prévisions de la semaine d'avant, mais mieux que les prévisions des analystes.

« Les mauvaises conditions ont déjà été intégrées dans les prix (...) mais les conditions météo vont rester un facteur décisif à l'avenir », a estimé Jason Roose d'US Commodities qui prédit « un pic de volatilité » dans les semaines à venir sur le marché des céréales.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 3,5800 dollars contre 3,5775 dollars la veille (+ 0,07 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini 5,6400 dollars contre 5,5225 dollars à la précédente clôture (+ 2,12 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,5475 contre 9,5350 dollars (+ 0,13 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net