Euronext Le blé marque le pas, faute d'éléments haussiers

« On sait que le bilan mondial a un peu évolué et que le monde n'est plus aussi serein. On voit qu'on a moins de blé en Russie, moins de blé dans l'UE, moins de blé aux États-Unis, peut-être moins de blé au Canada », a rappelé Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage, lors d'un entretien à l'AFP. L'organisme statistique canadien Statcan doit s'exprimer lundi, et pourrait confirmer les craintes concernant un fort recul de la production dû à la sécheresse.

Le département de l'Agriculture canadien table d'ores et déjà sur « une estimation de production tous blés (blé tendre et blé dur) à 20,18 millions de tonnes seulement contre 35,19 millions l'an passé », a indiqué le cabinet Agritel dans une note publiée vendredi.

À l'inverse, « on a peut-être des pays comme l'Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie qui tirent leur épingle du jeu et rebondissent au niveau production », a indiqué M. Vercambre, d'autant que ces pays, gros producteurs de maïs, sont « très agressifs » sur le marché du blé, pour vendre cette céréale avant de récolter leur maïs.

#ROMANIA ???????????? lead the Black Sea Basin pack of #wheat sales to #Egypt via #GASC. With today total sales are 1.020.000 tons for 2021-2022 marketing year. Thank you mother land for your wealthy crops this year ! pic.twitter.com/evq4V7goyE