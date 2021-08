L'info marché du jour Vers une nouvelle baisse des estimations pour la production canadienne

« Les opérateurs craignent que la révision à la baisse des estimations de production au Canada (à cause de la sécheresse qui touche le pays depuis mi-juin, NDLR) ne soit plus importante que prévu », écrit le cabinet Agritel ce 27 août.

Le Conseil international des grains (IGC) juge que le pays produirait 24,5 millions de tonnes de blé cette année contre 35,2 Mt l’an passé, une baisse de 4 Mt par rapport à ses estimations du mois dernier. Mais un rapport de l’institut statistique national StatCan est attendu lundi et le département de l’agriculture canadien a déjà posé « une estimation de production tous blés à 20,18 Mt seulement », d’après Agritel.

#Canada #wheat crop cut by @AAFC_Canada to 20.2 MMT, #Canola to 15 MMT, #Peas to 2.75 MMT, #Lentil to 1.885 and #chickpeas to 87 KMT.

Huge drop from July numbers.@stats_canada report awaited next week.https://t.co/zK9dnxO3yb