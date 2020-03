Euronext Le blé poursuit son rebond, toujours soutenu par la demande

• AFP

Les prix du blé poursuivaient lundi à la mi-journée, leur rebond entamé en fin de semaine dernière, toujours soutenus par une demande mondiale forte.

L'Algérie, dont la décision de n'acheter que 240 000 tonnes de blé meunier, la semaine dernière, avait douché les marchés, a lancé ce lundi un nouvel appel d'offres, toujours pour le mois de juin, rapportaient ainsi les cabinets Agritel et Inter-Courtage. Par ailleurs, le Maroc « a étendu son exemption de taxes à l'importation jusqu'au 15 juin, en raison de ses stocks faibles et de la sécheresse en cours qui va toucher la récolte à venir », ajoutait Inter-Courtage.

En Russie, le ministre de l'agriculture, a proposé vendredi de limiter pour les trois prochains mois les exportations de céréales à 7 millions de tonnes, une décision dont la portée est à relativiser, selon des spécialistes du secteur. « Cela correspond (...) à peu près au potentiel exportable restant » en Russie, selon les analystes d'Agritel. « Mi-janvier, ce même ministre de l'agriculture avait fait la même proposition, cette fois-là à hauteur de 20 Mt sur janvier-juin », une décision alors «retoquée par le ministre de l'économie », soulignait pour sa part Inter-Courtage.

Par ailleurs, le cabinet d'analyses russe Rusagrotrans estime que les exportations russes de céréales pourraient atteindre 46 Mt en 2020/21 (41,2 Mt en 2019/20), dont 36 Mt de blé (contre 32,6 Mt cette année), en se basant sur un rebond de production de céréales à 127,5 Mt (121,2 Mt en 2019/20), dont 81 Mt de blé (74,6 Mt). Il ajoute que l'absence d'hiver va permettre de démarrer la récolte des premières céréales dès la mi-juin.

Peu avant 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de deux euros sur l'échéance de mai à 197 euros et 1,25 euro sur celle de septembre à 187,75 euros, pour un peu plus de 9 300 lots échangés. La tonne de maïs, elle, regagnait 1,25 euro sur l'échéance de juin à 169 euros et 75 centimes sur août à 171,75 euros, pour un peu plus de 250 lots échangés.

