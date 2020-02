Euronext Le blé reprend son souffle et recule légèrement

Les prix du blé évoluaient en léger recul jeudi après les fortes hausses des derniers jours, et alors que demeurent les interrogations concernant les conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale.

« L'incertitude sur les conséquences de la propagation du coronavirus demeure (...), affectant la plus grande économie du monde, la Chine », a indiqué le cabinet Agritel dans une note, soulignant que la Chine ne sera, d'ores et déjà, « pas en mesure d'honorer » son accord commercial signé avec les États-Unis pour cause de force majeure. « Malgré tout, les autorités chinoises s'apprêtent à réduire les taxes à l'importation des produits américains, ce qui était prévu dans l'accord », a relevé de son côté le cabinet Inter-Courtage.



Peu avant 15h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé meunier reculait de 50 centimes sur l'échéance de mars à 193,25 euros, et de 50 centimes également sur le contrat de mai à 191,25 euros, pour un peu plus de 18 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes sur mars à 167,50 euros, et de 50 centimes sur juin à 172,75 euros, pour environ 700 lots échangés.

