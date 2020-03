L'info marché du jour Le blé sensible à la parité euro/dollar

Alors que le colza a subi de lourdes pertes lundi 9 mars à la suite de l’effondrement du pétrole, c’est la nette hausse de la parité de l’euro par rapport au dollar qui a été responsable du recul des cours du blé. Mais dans les deux cas, c'est le coronavirus qui en est à l'origine.

Le cours du blé a perdu près de 3 €/t lundi 9 mars, moins que le colza qui en a perdu 10. (©Pixabay)Si le pétrole a été la cause de le perte impressionnante enregistrée par le colza ce lundi, c’est la parité qui est la cause du recul des céréales, explique Gautier Le Molgat, directeur général adjoint d'Agritel. Le fort rebond de l’euro par rapport au dollar a fait monter la parité, qui revient sur des niveaux qui n’avaient plus été atteints depuis juin dernier, au-dessus des 1,13. « Ça a surenchéri le prix des marchandises françaises à l’export et pour s’ajuster, nos prix ont du baisser mécaniquement ».À ne pas manquer : La tempête sur les marchés agricoles pourrait durer encore deux moisLe rebond de l’euro par rapport au dollar vient de la décision de la Banque Centrale Américaine (Fed) de baisser son principal taux d’intérêt directeur de 0,5 %. « Mais ça a eu comme incidence de rendre les placements aux États-Unis moins intéressants, et a fait remonter de manière mécanique la parité ...