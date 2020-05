Euronext Le blé sous pression de la météo, avant un rapport américain

• AFP

Les prix du blé étaient en baisse, mardi à la mi-journée, en raison des pluies tombées ces jours-ci, notamment sur la France, à quelques heures d'un rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (USDA).

« Les pluies amènent un peu d'optimisme, là où elles sont tombées », soulignait le cabinet Agritel dans une note, évoquant aussi le rapport USDA, qui « ne devrait pas apporter d'éléments très nouveaux ». Il donnera tout de même de premières projections pour la récolte 2020/21, à un stade toutefois encore très incertain.

Concernant la campagne sortante, Bruxelles a publié lundi soir ses derniers chiffres d'exportations vers les pays tiers (hors-UE), qui s'élèvent désormais à 29,1 millions de tonnes (Mt), dont près de 10 Mt pour la France.

À 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 1,50 euro sur l'échéance de septembre à 186,50 euros et de 1,50 euro également sur décembre à 188 euros, pour à peine un peu plus de 3 500 lots échangés, dans un marché très attentiste, avant la publication des chiffres américains. La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes sur juin à 164,75 euros, et était inchangée sur août à 167,75 euros, pour moins de 100 lots échangés.

