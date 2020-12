Chicago hebdo Le blé soutenu par de possibles taxes à l'exportation russes

Le cours du blé, dopé par une contraction des stocks mondiaux et par de possibles taxes à l'exportation de la part de la Russie, a terminé en forte hausse vendredi à Chicago, entraînant les autres céréales.

« Jeudi, le rapport Wasde sur les stocks céréaliers mondiaux a surpris les marchés agricoles en annonçant des réserves de blé en baisse à l'issue de la campagne, ce qui a soutenu les cours de la céréale », a indiqué Jason Roose, président d'US Commodities. Un autre facteur a pesé dans la hausse des prix avec « les rumeurs que la Russie se prépare à imposer des taxes à l'exportation de blé ».

« Les raisons pour lesquelles ils imposent ces taxes car la production de blé russe devrait augmenter », a ajouté l'expert. « Mais quand vous êtes le premier exportateur mondial, vous n'avez pas vraiment besoin de raison. Avec l'inflation du prix, le blé qu'ils ont vaut bien plus. Ça marche ! », a-t-il encore commenté.

Lors d'une conférence virtuelle mercredi, le président russe a enjoint le gouvernement de son pays à prendre des mesures pour juguler la hausse des prix de plusieurs aliments, dont le pain. Vladimir Poutine a notamment suggéré de limiter l'an prochain les exportations de blé russe, un des produits phares que Moscou écoule à l'étranger, afin de protéger le marché intérieur. Le blé a conclu en hausse sa troisième séance d'affilée et progressé de plus de 3 %.

« Les cours du maïs et du soja promettent d'être volatils »

Le rapport américain a aussi montré une révision des stocks mondiaux de maïs et dans une moindre mesure du soja, aidant les cours mais les courtiers gardent aussi à l'oeil la météorologie à venir en Amérique du Sud, à un moment critique pour les récoltes. « Les cours promettent d'être volatils pour le soja et le maïs durant les deux mois à venir », a affirmé M. Roose. Par ailleurs, le ministère américain de l'agriculture a annoncé une commande à l'exportation de 130 000 tonnes de tourteaux de soja vers les Philippines.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 6,1450 dollars contre 5,9650 dollars, grimpant de 3,02 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,2350 dollars contre 4,2125 dollars la veille, en progrès de 0,53 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,6050 dollars contre 11,5275 dollars à la dernière clôture, gagnant 0,67 %.

