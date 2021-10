Euronext Le blé toujours au plus haut sur le marché européen

Les prix du blé étaient en hausse mardi à la mi-journée sur le marché européen, enregistrant un nouveau plus haut, dans un contexte de demande toujours soutenue sur le plan international.

« Les bilans prévisionnels de cette campagne demeurent tendus », relève en outre le cabinet Agritel. Autant d'éléments qui « limitent toujours le potentiel de baisse » des prix de la céréale, selon lui.

Les cours du blé avaient marqué un plus haut lundi en cours de séance à 275 euros la tonne sur l'échéance de décembre avant de clôturer en légère baisse.

Mardi, le maïs progressait lui aussi sur Euronext.

Sur la scène internationale, l'Ethiopie a lancé un appel d'offres pour 400 000 tonnes de blé meunier.

Selon les statistiques chinoises, les importations de blé du pays se sont montées à 640 000 tonnes en septembre, en repli d'un peu plus de 40 % par rapport au même mois de 2020.

Les importations chinoises de maïs s'affichent pour septembre à 3,53 millions de tonnes, plus qu'attendu.

En Russie, 15,3 millions d'hectares de céréales d'hiver ont été semées contre 16,6 millions l'an passé un an plus tôt, selon le ministère russe de l'Agriculture.

Les récentes pluies sont jugées favorables aux cultures russes. Mais « les surfaces emblavées en blés d'hiver sont néanmoins attendues en repli par rapport à l'an passé, de l'ordre de 700 000 hectares », selon les analystes d'Agritel.

Peu avant 12h00 (10h00 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre progressait de 1,50 euro à 275,50 euros la tonne sur l'échéance de décembre - un nouveau plus haut - et de 1,25 euro à 270 euros la tonne sur celle de mars, dans un volume de plus de 8 700 lots échangés.

Le maïs était lui aussi en hausse, prenant 1,25 euro à 246,50 euros sur l'échéance de novembre et 1 euro à 237,50 euros la tonne sur celle de janvier, dans un volume de 283 lots échangés.

