L'info marchés du jour L'an prochain, le Brésil s'attend à un record de production de maïs

L’agence nationale de l’agriculture brésilienne, la Conab, s’attend à une production record en maïs pour la campagne 2021/22. Le 7 octobre, elle a établi des prévisions à 116,3 millions de tonnes (Mt), contre 87 Mt en 2020/21 et 102,6 Mt en 2019/20.

Cette hausse importante serait surtout due à une augmentation des rendements (+ 27,7 % sur un an), et dans une moindre mesure des surfaces implantées (+ 4,7 % sur un an).

Happy new agricultural year.

Today, @Conab_Oficial released the first survey of the 2021/ 2022 crop with estimated Soybean production at 140 million tons and corn at 116 million tons.#agro never stops#OAgroNãoPara #Brazil????

