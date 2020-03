Euronext Le colza dévisse, entraîné par les Bourses

Les prix du colza dévissaient jeudi en début d'après-midi sur le marché européen à terme Euronext des matières premières agricoles, entraînés par les marchés financiers, en pleine panique autour de la pandémie de Covid-19.

Peu après 15h (14h GMT) sur Euronext, la tonne de colza abandonnait 14,50 euros sur l'échéance de mai à 353,25 euros et 11 euros sur l'échéance d'août à 351,75 euros, pour 9 400 lots échangés.

Les Bourses de Paris, Londres et Madrid perdaient plus de 10 % jeudi en début d'après-midi, déçues par le paquet de mesures mêlant prêts aux banques et rachat de dettes publiques et privées annoncé par la BCE pour faire face aux conséquences de la pandémie, alors que le marché avait anticipé des abaissements de taux. Les marchés étaient également déstabilisés par la décision du président américain Donald Trump de suspendre tous les vols d'Europe vers les États-Unis.

Aux États-Unis, les échanges ont été suspendus à Wall Street peu après l'ouverture, après la chute de 7 % du S&P500. Le colza a perdu jusqu'à 17 euros la tonne sur l'échéance la plus rapprochée, juste après les annonces de la BCE.





