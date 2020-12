Euronext Le colza en léger recul, prises de profits à quelques jours des fêtes

• AFP

Les prix du colza étaient en léger recul, lundi après-midi, le marché prenant ses bénéfices après une semaine de hausse.

« Le marché des oléagineux est vraiment tendu », a commenté Marion Cassagnou, analyste au cabinet Agritel, indiquant que le colza était soutenu ces derniers jours par le soja, l'huile de palme et le canola, soit l'ensemble du complexe oléagineux. « La météo sud-américaine et les bons chiffres d'export américain ont porté les cours du soja, atteignant un plus haut depuis 2014 », a commenté le cabinet Inter-Courtage dans une noté publiée lundi.

Peu avant 15h15 (14h15 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 1,25 euro sur l'échéance de février à 412 euros, et de 1,75 euro sur l'échéance de mai à 405,50 euros, pour un peu plus de 3 000 lots échangés. Sur le marché physique, les tourteaux de colza comme de soja, destinés à l'alimentation du bétail, étaient en forte progression, signe que la demande ne semble pas faiblir.

--- Marché physique - 21 déc -- 18 déc ================== Tourteaux ================== - Soja (tourteaux) Montoir . déc 437 n -- 428 n . jan 437 n -- 428 n . 3 fév 2021 427 n -- 417 n . 6 mai 399 n -- 394 n . 6 nov 380 n -- 378 n . 6 mai 2022 370 n -- 366 n - Colza (pellets) Montoir . fév 285 n -- INDISPONIBLE . 2 mars 281 n -- INDISPONIBLE . 3 mai 266 n -- 262 n . 3 août 248 n -- 241 n - Tournesol Saint-Nazaire . fév 21 255 n -- 255 n . 2 mars 246 n -- 246 n . 3 mai 248 n -- 248 n =================== Huiles ==================== - Soja Brest . jan 2021 886 n -- 889 n . fév 875 n -- 881 n . mars 859 n -- 865 n . avr 816 n -- 822 n . mai 802 n -- 808 n . juin 793 n -- 798 n . juil 794 n -- 799 n

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net