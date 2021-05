Euronext Le colza poursuit sa forte hausse, soutenue par les huiles

• AFP

Les prix du colza poursuivaient leur hausse, lundi après-midi, dans un marché européen tendu et, plus largement, un marché des huiles toujours animé par des incertitudes sur les semis et les récoltes.

Peu avant 16h30 (14h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 11 euros sur l'échéance d'août à 515 euros, et de 11,25 euros sur l'échéance de novembre à 509,50 euros, pour environ 6 000 lots échangés. « La hausse du colza est liée aux tensions sur le marché européen », a déclaré Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel. « On est très peu enthousiaste sur les perspectives de production. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signaux de détente de la situation », a-t-il ajouté, rappelant que la sécheresse lors des semis l'été dernier, et la récente vague de gel, notamment, ont fragilisé les cultures en France. Le marché du soja américain présente lui aussi quelques signes de nervosité, compte tenu des conditions sèches rencontrées dans les plaines du nord des Etats-Unis. En Malaisie, l'huile de palme a, elle, allègrement franchi le seuil symbolique de 4 000 ringgit la tonne. « Tant qu'on n'aura pas un effet prix qui casse la demande ou quelque chose d'optimiste qui rassurerait en termes de perspectives de production, on reste dans un contexte tendu », a conclu Gautier Le Molgat. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également