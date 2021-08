Euronext Le colza proche de l'équilibre, soutenu par le soja et l'huile de palme

Les prix du colza étaient tout proches de l'équilibre mercredi à la mi-journée, semblant reprendre leur souffle après de fortes hausses, et toujours soutenus par le soja américain et l'huile de palme malaisienne.

Le colza a très fortement progressé ces derniers jours, soutenu notamment par le rebond des cours du canola (colza OGM canadien), « avec une situation climatique qui aura été des plus adverses au Canada ces derniers mois, pénalisant la production chez le premier pays exportateur de cette graine dans le monde », a souligné le cabinet Agritel.

Autre oléagineux qui repart à la hausse, le soja américain est soutenu par des annonces de temps sec pour les jours à venir, à une période cruciale pour la croissance de cette culture. L'huile de palme progresse également à la Bourse de Kuala Lumpur, pour des raisons techniques. Elle teste « des résistances autour des 4 375 ringgits la tonne », a souligné Agritel dans sa note publiée mercredi.

Peu avant 14h30 (12h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza était inchangée sur l'échéance de novembre à 571,75 euros, et en recul de 25 centimes sur l'échéance de février à 564,75 euros, pour un peu plus de 2 000 lots échangés. Sur le marché physique, tourteaux et huiles de soja repartaient légèrement à la hausse.

