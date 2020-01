Euronext Le colza rebondit, comme l'huile de palme

• AFP

Les prix du colza connaissaient lundi après-midi un net rebond, suivant ainsi la tendance de l'huile de palme, de nouveau en forte hausse à la bourse de Kuala Lumpur.

Cette dernière avait sérieusement baissé ces derniers jours, les traders craignant les conséquences de l'imbroglio diplomatique entre la Malaisie et l'Inde, un des principaux débouchés de cette marchandise. « Les gens ont réfléchi. Certes, l'Inde ne va plus prendre d'huile de palme malaisienne, mais où vont-ils aller ? », interrogeait Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage. « À la fin de la journée, il faut se demander si la demande a été détruite, la réponse est non », poursuivait Damien Vercambre, pour qui le marché va connaître dans les prochains jours un jeu de vases communicants.



Vers 14h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza regagnait 3,75 euros sur l'échéance de février à 411,25 euros et 3,25 euros sur le contrat de mai à 409 euros, pour un peu plus de 5 300 lots échangés. Sur le marché physique, tourteaux comme huiles de soja étaient en hausse.

