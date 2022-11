Euronext Le colza teste à nouveau le seuil des 600 €/t

Le colza se replie malgré un bond du prix des huiles à l’international.

Les cours du colza restaient ancrés en territoire négatif mardi à la mi-séance malgré le net renchérissement du prix des huiles. L’huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur a notamment bondi de 4 % ce matin sur fond de considérations techniques et d’une accélération des exportations malaisiennes enregistrée sur les vingt premiers jours de novembre.

Le complexe soja ressort toutefois encore partagé entre la fermeté du secteur des huiles et les préoccupations côté demande. L’augmentation des cas de covid-19 en Chine et le retour de mesures restrictives dans le pays ont notamment ravivé les craintes de nombreux opérateurs. Le récent renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire et le renchérissement de l’euro face au dollar sont également de nature à peser sur le marché européen.

Vers 12h30, le colza Euronext à terme février 2023 baissait de 2,50 €/t, à 600,50 €/t. L’échéance mai 2023 reculait de 3 €/t, à 600,75 €/t.

