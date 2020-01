L'info marché du jour Le coronavirus fait trembler les marchés agricoles

Nathalie Wisotzki Terre-net Média

Le virus chinois poursuit sa propagation et inquiète les investisseurs. Leurs craintes ont d'ailleurs été renforcées par un communiqué de l'OMS ce lundi, qui a fait passer le niveau de risque international à « élevé ». Le coronavirus pourrait impacter l'économie mondiale et notamment réduire la demande en céréales et oléagineux.

Un premier cas de contamination entre humains sur le sol européen a été identifié en Allemagne. (©Pixabay)Le coronavirus est apparu début décembre sur un marché de Wuhan et ne cesse de se propager depuis. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait jusqu'alors jugé le risque lié au coronavirus comme « très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international ». Mais ce lundi, l'organisme a reconnu avoir fait une « erreur de formulation » dans ses précédents rapports et a procédé à une correction de son évaluation. La menace passe désormais au niveau « élevé » à l'international.La nouvelle n'a pas manqué de renforcer l'inquiétude des investisseurs, qui suivent avec attention le développement du virus chinois. La multiplication des cas en Chine, le nombre de décès qui augmente et l'expansion de la maladie dans plus d'une dizaine de pays, provoquent un mouvement de panique sur les marchés mondiaux. La France n'est d'ailleurs plus le seul pays européen à avoir été

