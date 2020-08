Euronext Le cours du colza en repli lundi

• AFP

Les cours du colza se repliaient lundi sur le marché européen, dans l'attente d'un rapport du ministère américain de l'agriculture en milieu de semaine.

Vers 16 h (14 h GMT), la tonne de colza perdait 1,75 euro sur l'échéance de novembre à 375,50 euros et 1,50 euro sur celle de février à 377 euros, pour plus de 5 100 lots échangés.

Côté colza, mais surtout soja, le marché continue d'être inquiété par les soubresauts des guerres commerciales USA-Chine.

Près de sept mois après la signature d'un accord commercial préliminaire entre Washington et Pékin, les achats chinois de produits agricoles américains restent très en retard par rapport aux objectifs fixés en janvier, a montré un rapport diffusé au cours du week-end.

Selon l'institut Perterson (PIIE), les achats agricoles chinois étaient fin juin à 39 % de leur cible semi-annuelle (en se basant sur des chiffres américains) et 48 % en se référant aux chiffres des douanes chinoises. Depuis la mi-juillet, les commandes chinoises de maïs et de soja se sont toutefois multipliées et une visioconférence entre hauts responsables des deux pays est prévue le 15 août pour faire le point sur le sujet.

Sur le marché, le ministère américain de l'agriculture USDA a d'ailleurs annoncé la vente de 456 000 tonnes de graines de soja à la Chine en 2020-21, et le marché évoque aussi 15 à 20 bateaux de graines de soja achetés par la Chine en fin de semaine dernière, souligne Intercourtage dans une note lundi.

Sur le marché physique, les prix des tourteaux de soja augmentent et ceux des huiles de soja baissent, tandis que les tourteaux de colza et de tournesol sont plus stables.

