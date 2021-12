L'info marché du jour Le froid hivernal et diplomatique affole les prix du gaz européen

« Le gaz naturel européen poursuit son inexorable ascension », ont constaté les analystes de Deutsche Bank, du fait de « températures qui continuent à baisser en Europe » et de « l'absence de réservation par Gazprom (le géant gazier russe, NDLR) de capacités supplémentaires en janvier pour le gaz passant par l'Ukraine ».

Cette nouvelle hausse risque d'influencer encore davantage à la hausse le marché des fertilisants : le gaz naturel est essentiel pour la production d'ammoniac, lui-même à la base de la production des engrais azotés.

One of the many crisis that are going to be triggered. In this case Russia has already banned the exports of fertilizers. And nitrogen fertilizers are made with #natgas