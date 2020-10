Chicago Le maïs au plus haut depuis un an, dopé par une commande chinoise

• AFP

Les cours du maïs et du soja ont accéléré leur hausse mercredi à Chicago, soutenus par d'importantes commandes chinoises et un dollar plus faible. Le blé s'est aussi redressé, servi par le temps trop sec en Russie et dans les plaines américaines.

Le maïs a gagné 1,34 % à 3,9650 dollars le boisseau, un sommet depuis un an pour ce type de contrat, et le soja a avancé de 1,17 %. Les deux céréales ont profité de deux substantielles commandes à l'exportation de la part de la Chine : une de 420 000 tonnes de maïs, et une autre de 264 000 tonnes de soja, a indiqué le ministère américain de l'agriculture. « Ça aide quand la Chine place quasi quotidiennement des commandes de maïs et de soja, cela démontre qu'on continue de bénéficier d'un soutien sous-jacent », a résumé Dax Wedemeyer d'US Commodities. « Chaque fois que la Chine est sur le marché pour du maïs américain, c'est un "big deal" (bonne chose) et 400 000 tonnes, c'est une belle taille ! », a-t-il ajouté, soulignant que la Chine avait connu des problèmes, dus à des inondations, avec le stockage de son maïs. Le blé est également reparti à la hausse (+ 0,46 %), après être resté stable la veille, alors que le temps sec prévaut toujours dans les plaines du sud des Etats-Unis et en Russie, ce qui tire les prix à la hausse. La baisse du dollar a aussi aidé les cours parce qu'une dépréciation du billet vert rend moins chères les exportations libellées dans la monnaie américaine. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 5,9675 dollars contre 5,9400 dollars mardi, gagnant 0,46 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 3,9650 dollars contre 3,9125 dollars la veille, grimpant de 1,34 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 10,5625 dollars contre 10,4400 dollars mardi, une avancée de 1,17 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

