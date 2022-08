Chicago Le maïs grimpe à Chicago après le rapport USDA

L’USDA a sensiblement réduit les stocks de fin de campagne de blé et de maïs. La production US de soja a en revanche été remontée.

Chicago a conclu la semaine sur une note dispersée vendredi soir après la publication du dernier rapport USDA. La récolte de maïs américaine cette a certes été révisée à la baisse de 3,7 Mt (365 Mt), mais la production ukrainienne a dans le même temps été remontée de 5 Mt, à 30 Mt. Le potentiel d’exports de blé US a quant à lui été relevé de 680 kt, entrainant ainsi une réduction de 790 kt du stock de fin de campagne (16,6 Mt).

La moisson russe de blé a toutefois été alourdie 6,5 Mt à un nouveau record de 88 Mt ! La récolte ukrainienne de maïs a également été relevée de 5 Mt, à 30 Mt. La production US de soja a par ailleurs été revue en hausse de 700 kt, à 123,3 Mt, contre 120,7 Mt un an plus tôt. Le complexe soja a toutefois retrouvé le chemin de la hausse en fin de séance.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 s'est contracté de 4.75 c$/bu, à 8.06 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a grossi de 14.5 c$/bu à 6.42 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a progressé de 5.75 c$/bu, à 14.54 $/bu.

