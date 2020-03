CHicago Le maïs recule, plombé par la baisse de la demande en éthanol

• AFP

Le prix du maïs coté à Chicago a fini la semaine toujours miné par une consommation d'éthanol en chute libre aux Etats-Unis. Le blé et le soja ont légèrement progressé. « L'éthanol continue de dominer l'actualité, plusieurs usines ayant ralenti leur cadence de broyage, tandis que d'autres ont dû fermer », note Christopher Steinhoff de CHS Hedging.

« La capacité de stockage d'éthanol augmente, car les consommateurs conduisent moins », ajoute l'expert. L'éthanol, composé en partie de maïs, est en effet utilisé comme biocarburant. Les mesures de confinement dans de nombreux pays et le net ralentissement du transport mondial, avec la pandémie de coronavirus, ont lourdement pesé sur le marché de l'énergie ces dernières semaines.



« Le Covid-19 est le principal responsable, mais ce processus a démarré avec une guerre des prix et de la production entre la Russie et l'Arabie saoudite », souligne M. Steinhoff. Incapables de régler leurs différends lors d'un sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés à Vienne début Mars, Moscou et Ryad ont en effet décidé d'inonder le marché pétrolier de leurs barils, faisant dégringoler les cours de l'or noir et, par ricochet, ceux de l'éthanol.



Par ailleurs, une vente de 114.000 tonnes de maïs effectuée vers des destinations inconnues a été recensée vendredi dans le système au jour le jour du ministère américain de l'Agriculture. Cela n'a toutefois pas profité à la céréale.



Le soja a, lui, bénéficié d'une commande de plus 163.000 tonnes passée par le Mexique.



Le blé est, pour sa part, remonté alors que la demande pour la céréale reste forte aux Etats-Unis et dans le monde, de nombreux consommateurs cherchant à stocker des produits à base de farine par crainte de pénurie alimentaire avec le prolongement de la pandémie de coronavirus.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,4600 dollars, contre 3,4875 dollars jeudi (-0,71%).



Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,7125 dollars, contre 5,6900 dollars à la dernière clôture (+0,40%).



Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,8150 dollars, contre 8,8075 dollars la veille à la clôture (+0,14%).

