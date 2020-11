Chicago Le manque de pluie en Amérique du Sud fait monter le prix du soja

• AFP

Les cours des principaux contrats de soja et de maïs ont terminé en hausse à Chicago, notamment à cause d'un temps trop sec en Amérique latine, alors que le blé s'est replié.

Le soja a terminé en hausse de 1,41 %, les conditions météo qui continuent d'être sèches en Amérique latine, surtout en Argentine et dans le sud du Brésil où est produit l'oléagineux, ont clairement soutenu son prix, a indiqué Dax Wedemeyer d'US Commodities. « Les fonds d'investissements ont été des acheteurs importants aujourd'hui ce qui a fait monter les prix du soja, tandis que l'absence d'humidité en Amérique du Sud continue d'abaisser leurs perspectives de récolte », a ajouté l'expert.

Le maïs a suivi l'ascension du soja (+ 0,96 %), d'autant plus que des informations selon lesquelles la Chine s'apprêterait à acheter du maïs sur le marché mondial ont intéressé les investisseurs. Une commande de 195 000 tonnes de maïs américain par le Mexique annoncée par le département américain de l'agriculture (USDA) a aussi soutenu les prix.

Le cours du principal contrat de blé a pour sa part terminé dans le rouge, en repli de 0,46% alors que la compétition sur les prix à l'exportation entre le blé russe et le blé australien a fait baisser les cours, a indiqué Dax Wedemeyer.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 5,9525 dollars contre 5,9800 dollars lundi, en repli de 0,46 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,2575 dollars contre 4,1625 dollars lundi, gagnant 0,96 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a conclu à 11,6975 dollars contre 11,5325 dollars à la précédente clôture, montant de 1,41 %.

