Chicago Le pétrole soutient blé et soja, prises de bénéfices sur le maïs

De même qu'ils avaient accompagné l'or noir dans sa glissade la semaine dernière, blé et soja ont profité de la belle séance du pétrole, qui a repris plus de 5 % sur les deux références du marché, le Brent et le WTI américain. Autre facteur exogène à même de porter les cours des céréales, l' affaiblissement du dollar, qui s'était hissé à des niveaux élevés la semaine dernière.

Pour Peter Mooses, du courtier RJO Futures, le maïs a lui pâti de prises de bénéfices, après avoir déjà enregistré un net recul vendredi, sapé par l'arrivée de pluies dans le nord-ouest des États-Unis.

Vendredi après-midi, le média spécialisé Pro Farmer, très suivi, a fait état d'estimations de rendements des cultures de soja et de maïs sensiblement supérieures aux dernières prévisions du ministère de l'Agriculture (USDA), une annonce également de nature à orienter les cours à la baisse.

Le marché continue à suivre de près les prévisions météorologiques, qui annoncent une séquence de temps sec durant les prochains jours, a relevé Peter Mooses, une donnée particulièrement importante pour le soja, en pleine phase de croissance et dépendant des précipitations.

High temperatures in the 90s return today and will last through most of the upcoming work week. Heat index values over 100 degrees are likely which can cause heat related illnesses. Very little rainfall chances exist until the end of the week. pic.twitter.com/oN0f3ppe6J