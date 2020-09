Chicago Le prix du blé dopé par la sécheresse

• AFP

Le blé a nettement rebondi lundi à Chicago, à la faveur d'un temps un peu trop sec, suivi par le maïs, tandis que le soja, dont les récoltes apparaissent bonnes, a reculé.

Le cours du soja a souffert « de perspectives de bons rendements dans la "corn belt", meilleures que ne l'estimaient les producteurs », a indiqué Don Roose de US Commodities. Le courtier notait aussi que les cargaisons de soja se vendaient sans avoir le temps de passer par les silos. Le maïs était soutenu par de solides commandes à l'exportation. Le ministère américain de l'Agriculture a rapporté une commande de 207 140 tonnes vers une destination inconnue et une autre de 110 800 tonnes vers le Japon. Quelque 218 300 tonnes de soja ont également été commandées vers une destination inconnue. Les récoltes ont commencé à avancer : « Celle de maïs est réalisée à 14 %, celle de soja à 16 % et celle de blé d'hiver à 29 % », a indiqué Brian Hoops, de Midwest Market Solutions. Pour Jack Scoville, de Price Futures Group à Chicago, les récoltes américaines de maïs « sont mitigées jusqu'ici mais devraient être bonnes dans l'ensemble ».

Le cours du blé a nettement rebondi à Chicago après avoir reculé en Europe, sur la foi de prévisions météorologiques trop sèches en Russie, en Ukraine mais aussi aux États-Unis. « Il fait très sec dans les plaines du sud où l'on plante le blé rouge d'hiver, celui qu'on appelle le blé de Kansas City, qui (était) de toute évidence le leader de la montée du cours » lundi, a expliqué Michael Zuzolo de Global Commodity Analytics.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 3,6675 dollars contre 3,6525 dollars vendredi (+ 0,41 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,5025 dollars contre 5,4425 dollars en fin de semaine dernière (+ 1,10 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 9,9625 dollars contre 10,0250 dollars à la précédente clôture (- 0,62 %).

