Chicago Le soja au-dessus des 10 dollars

Le cours du principal contrat de soja échangé à Chicago a dépassé le seuil des 10 dollars mercredi à la clôture, porté par des indicateurs rassurants pour la demande. Le maïs et le blé ont aussi progressé.

Le gouvernement américain a fait part d'une commande à l'exportation de 327 000 tonnes de soja américain de la campagne 2020/2021, qui doivent être livrés à la Chine. Cette annonce fait suite à une série de commandes chinoises pour l'oléagineux américain, l'un des produits agricoles phares importés par Pékin. « On peut s'attendre à l'annonce de ventes supplémentaires dans les prochains jours car la rumeur court que la Chine a acheté 10 cargaisons lundi », souligne Brian Hoops, président de la maison de courtage Midwest Market Solutions.

Le blé et le maïs ont profité de l'élan du soja pour s'apprécier également. Par ailleurs, la production d'éthanol à l'issue de la semaine achevée le 11 septembre a chuté, selon un rapport hebdomadaire publié par l'Agence américaine d'information sur l'Energie, passant de 941 000 barils à 926 000 barils. Une partie importante de la production américaine de maïs sert à la fabrication de l'éthanol, utilisé comme biocarburant.

En revanche, notent les analystes d'Allendale, « le marché ne manifeste aucun signe d'inquiétude quant à la trajectoire actuelle de l'ouragan Sally », qui balaie le sud-est des Etats-Unis. Ce dernier « pourrait perturber la récolte en cours, mais ne devrait pas avoir d'impact sur les rendements », notent-ils.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,7175 dollars contre 3,6600 dollars la veille (+ 1,6 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,4200 dollars contre 5,3825 dollars à la précédente clôture (+ 0,7 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 10,1125 dollars contre 9,9150 dollars mardi (+ 2,0 %).

