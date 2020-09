Chicago Le soja et maïs en baisse alors que les récoltes s'annoncent bonnes

• AFP

Les cours du soja et du maïs ont clôturé jeudi de nouveau en baisse à Chicago, comme la veille, alors que les récoltes ont bien commencé et en l'absence de nouvelles commandes chinoises. Le blé a terminé en légère hausse.

Le soja, dont le cours a atteint des sommets depuis deux ans la semaine dernière, notamment grâce à de fortes commandes de la part de la Chine, a encore perdu de sa hauteur, pour la quatrième séance d'affilée. « C'est la première fois depuis 14 jours qu'on n'a pas eu de commande de soja de la Chine, c'est peut-être ce qui donne l'occasion au marché de faire une pause », a noté Jason Britt de Central State Commodities. Selon lui, l'augmentation des prix du soja, à la hausse pendant 14 jours sur 17, méritait « une correction peut-être saine ». Pour la première fois depuis deux semaines, le ministère de l'Agriculture américain n'a pas mentionné jeudi de commandes de céréales à l'exportation.

Autre nouvelle affaiblissant les prix, les débuts de la récolte sont positifs et le climat est favorable, a souligné cet analyste. Les rapports venant des États-Unis « montrent que les récoltes se passent mieux que prévu après les températures froides de la semaine dernière », a affirmé dans une note Ami Heesch, de CHS. Des informations venant d'Argentine, grande productrice de soja, indiquent aussi que des conditions météo plus humides sont attendues, qui devraient atténuer la sécheresse et profiter à la future récolte.

Côté maïs, qui a terminé en baisse également, les premiers rapports de récolte sont également conformes aux prévisions « malgré les conditions très sèches qui ont prévalu avant la récolte ». Les acteurs sur les marchés surveillaient aussi l'évolution du dollar qui, après s'être nettement raffermi ces derniers jours, se stabilisait face à l'euro, apportant un soutien au cours du blé, qui s'inscrivait légèrement en territoire positif. Un dollar moins fort favorise les exportations américaines de blé.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,6350 dollars contre 3,6850 (- 1,35 %) mercredi. Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini en légère hausse à 5,4925 dollars contre 5,4900 dollars la veille (+ 0,04 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 10,0000 dollars contre 10,1450 dollars à la précédente clôture (- 1,43 %).

