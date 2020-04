Chicago Le soja recule, plombé par les fermetures d'abattoirs

• AFP

Les prix du soja coté à Chicago ont baissé lundi dans un marché préoccupé par les fermetures en cascade d'abattoirs aux États-Unis, qui pourraient peser sur la consommation de tourteaux en soja destinés à l'alimentation animale. Le blé et le maïs ont aussi reculé.

Le géant américain Smithfield Foods a ainsi annoncé dimanche la fermeture pour une durée indéterminée de l'une des plus grandes usines de transformation de viande de porc du pays, située à Sioux Falls dans le Dakota du Sud, en raison de la pandémie de coronavirus et des craintes de contamination des employés. Selon l'entreprise, cette usine représente entre 4 % et 5 % de la production porcine américaine et emploie 3 700 personnes. Elle s'ajoute à la liste d'autres établissements ayant fait part de la suspension de leur activité ces derniers jours.

L'oléagineux n'a par ailleurs pas profité de l'annonce vendredi d'une vente de 120 000 tonnes de soja vers des destinations inconnues dans le système quotidien du ministère américain de l'agriculture recensant les exportations privées.

Les ventes de 165 000 tonnes de blé rouge d'hiver à destination de la Chine vendredi et de 120 000 tonnes de blé rouge d'hiver vers des destinations inconnues ont également été confirmées.

Le maïs a, pour sa part, légèrement baissé, toujours sensible aux variations du marché pétrolier. La céréale entre en effet dans la composition de l'éthanol, utilisé comme biocarburant et dont le cours suit généralement celui de l'or noir. Le pétrole a fini lundi en ordre dispersé, les investisseurs s'interrogeant sur un accord trouvé la veille par les principaux pays exportateurs de pétrole pour réduire de près de 10 millions de barils par jour leur production en mai et en juin.

Fermé vendredi à l'occasion des fêtes de Pâques, le marché agricole a rouvert dans la nuit de dimanche à lundi soir.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé lundi à 3,3150 dollars contre 3,3175 dollars jeudi dernier (- 0,08 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, désormais le plus actif, a fini à 5,5550 dollars contre 5,5750 dollars à la précédente clôture (- 0,36 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,5425 dollars contre 8,6350 dollars jeudi (- 1,00 %).

