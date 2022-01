L'info marché du jour Les blés français sont compétitifs

Dans sa note quotidienne du 10 janvier, le cabinet Agritel relevait une bonne compétitivité des blés français sur la scène internationale. Pour preuve, l’Égypte a acheté fin décembre 60 000 tonnes de blé tendre d’origine France pour chargement mi-février.

#Egypt, #GASC, bought 300k #wheat today for delivery 15 Feb/03 March 2022.

The average C&F price was US$ 361.27.



We welcome #France in this tender for the first time since March 2021.

???? with 180k, ???? and ???? each 60k.



Freights lost about US$ 3/mt compared to the last tender. pic.twitter.com/KIznYEtHh3