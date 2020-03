L'info marché du jour Les consommateurs font des stocks, la tension monte pour les industriels

Nathalie Wisotzki Terre-net Média

Face à la menace du coronavirus, de plus en plus de pays optent pour le confinement, et les citoyens se sont mis à se constituer des réserves de précaution. À mesure que les consommateurs stockent, la demande se reporte sur les industriels. Compte tenu de la tension sur le marché international, le cours du blé s'est offert des gains notables depuis la semaine dernière.

La demande en céréales reste particulièrement soutenue en France. (©Terre-net Média)À mesure que le Covid-19 continue de se répandre dans le monde, de plus en plus de pays optent pour le confinement. Aux États-Unis, les villes se résignent les unes après les autres. Après la Chine, des pays d'Europe et d'Amérique latine, c'est au tour de l'Afrique d'adopter progressivement des mesures de restrictions de déplacement pour sa population.Mais ces mesures de confinement font ressortir l'« instinct de survie » des populations. Face à la menace, les consommateurs redoutent une pénurie alimentaire - bien que le gouvernement rappelle sans cesse qu'aucune pénurie n'est à prévoir – et préfèrent prendre les devants, en se constituant des réserves.À lire :> Pas de pénurie alimentaire en France, insiste le ministre de l'agriculture> Non, la France ne manquera pas de lait !Pour beaucoup « confinement » rime avec « rationnement », et les supermarchés sont dévalisés.

