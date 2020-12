Chicago Les cours du blé, maïs et soja en baisse

Les cours des principaux contrats de soja, de maïs et de blé ont tous terminé en baisse mardi à Chicago, alors qu'un temps plus favorable aux cultures de soja et de maïs s'est installé au Brésil.

Le complexe de soja, qui a conclu en repli de 1,10 %, a connu une autre séance « de faiblesse alors qu'on continue de constater une amélioration des conditions météorologiques au Brésil », ont indiqué les analystes de CHS. « Des averses généralisées ces derniers jours et celles prévues vont continuer de profiter aux cultures brésiliennes et aux progrès des semis en Argentine », soulignent-ils. Aucune vente américaine de céréales à l'exportation n'est venue soutenir les cours. Depuis début décembre, le ministère américain de l'Agriculture n'en a annoncé qu'une seule, vendredi, vers le Mexique pour du maïs. Le cours du blé s'est aussi replié (- 1,30 %) alors que l'approvisionnement mondial pourrait s'avérer plus élevé sur la base de la production canadienne et australienne, relève CHS. En France, le ministère de l'agriculture a indiqué que la superficie de blé tendre récolté en France pour 2021 s'élèvera à 4,73 millions d'hectares (ha), en hausse de 12,4 % par rapport à 2020. Les opérateurs attendaient aussi la publication du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture sur la demande et l'offre (WASDE) qui sera publié jeudi. Ils gardaient également à l'œil les tensions entre les États-Unis et la Chine, alors que Washington a imposé de nouvelles sanctions liées à la répression politique à Hong Kong. Pékin les a qualifiées de « folles et déplorables ». Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 5,7000 dollars contre 5,7750 dollars lundi, en chute de 1,30 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,1975 dollars contre 4,2400 dollars lundi, en baisse de 1 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,4575 dollars contre 11,5850 dollars, en recul de 1,10 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

