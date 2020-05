L'info marché du jour Les exports de blé restent toujours aussi dynamiques

Les importateurs continuent d'être actifs et les exports de blé continuent de suivre un rythme soutenu. Au 4 mai, ce sont 28,8 Mt de blé qui ont été expédiées depuis l'Europe, soit 64 % de plus que lors de la campagne précédente à la même période ! 9,8 Mt ont été chargées depuis les ports français.

Les acheteurs restent présents sur cette fin de campagne et les exports continuent d'être dynamiques. (©Terre-net Média)À ne pas manquer : Le CIC réduit ses perspectives de production de blé pour la prochaine campagneLes exportations de blé se poursuivent à un rythme toujours aussi soutenu. La Commission européenne a augmenté de 900 000 t son cumul du 1er juillet dernier au 3 mai 2020, ce qui porte le total à 28,8 Mt, contre 17,6 Mt l’an dernier à la même période. Ce qui correspond à une avance de 64 % !Au 4 mais 2020, l'avance dans les exportations de blé par rapport aux deux campagnes précédentes se maintient. (©Commission européenne / Création : Terre-net média)Les principales destinations du blé européen restent l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Maroc, l’Égypte, et la Chine, avec une très forte progression pour cette dernière. // Au 4 mai, la France a expédié 900 kt supplémentaires depuis le début de la campagne, et les chargements s’élèvent désormais à 9,8 Mt ! L'objectif de 13,2 M...