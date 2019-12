L'info marché du jour Les exports de blé russes revus à la baisse

En mer Noire, les craintes continuent de subsister sur la prochaine campagne. Alors que les conditions climatiques restent particulièrement humides sur la totalité de l’Europe de l’Ouest depuis le début de l’automne, le climat est particulièrement sec dans la plupart des régions productrices de blé en mer Noire. Les températures sont également anormalement douces, bien au dessus des normales de la saison.

?? #Russia #AgWx Update: most of the??#wheat producing regions are set to remain dry short term whilst temperatures are still unthreatening ie well above normal. Yet??required before the arrival of the 'proper' #winter period. #oatt #HappyHolidays pic.twitter.com/C1NvJq3v4h