L'info marché du jour L'arrivée des pluies tant attendues rassure les producteurs

L'arrivée de pluies tant attendues a permis de calmer partiellement les craintes des producteurs sur la prochaine campagne. Mais la situation reste assez hétérogène et des pluies plus significatives seraient bienvenues en mer Noire. L'évolution de la situation sera à suivre avec attention, mais a d'ores et déjà apporté de la pression sur les prix du blé.

La sécheresse menaçait les cultures en place, les pluies permettront de reconstituer en partie la réserve hydrique du sol. (©Terre-net Média)Alors que la sécheresse s’était installée dans une large partie de l’Europe du Nord ainsi qu’en mer Noire et menaçait le potentiel des cultures, dont les conditions se dégradaient chaque semaine un peu plus, des pluies bénéfiques devraient permettre d’améliorer la situation. Toutefois, les pluies ont été assez disparates et hétérogènes, avec de nombreux orages.À lire : Défilé de perturbations sur la France à partir de mardiLes cartes météo annoncent de plus en plus de pluies sur la France, mais également sur l’Angleterre et l’Allemagne. En mer Noire, les pluies qui atteignent l’Ukraine pourraient toucher le sud de la Russie, région clé pour la production de blé. Toutefois, les agriculteurs attendent toujours de voir des pluies plus significatives apparaître dans les prévisions, étant donné que le moi de mai est déterminant pour le rendement.L’évol...