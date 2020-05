L'info marché du jour Les semis de maïs vont bon train aux États-Unis !

Les semis de maïs sont largement en avance par rapport à l'an denier aux États-Unis. Selon l'USDA, la moitié des surfaces ont déjà été emblavées : plus du double comparé à 2019 ! Même scénario pour les semis de soja, avec déjà 23 % réalisés, contre 5 % en 2019.

Au 3 mai, déjà 51 % des semis de maïs ont été réalisés, contre 27 % la semaine précédente. (©Pixabay)À lire aussi : Les exports de blé restent toujours aussi dynamiquesDéjà 51 % des surfaces de maïs ont été emblavée aux États-Unis, d’après le Crop Progress hebdomadaire de l’USDA. À la même période l’an dernier, les semis n’étaient réalisés qu’à 21 % et la moyenne quinquennale se situe à 39 %. Il s’agit ainsi de la plus rapide progression observée depuis 2015.USDA Crop Progress 26.04.20 - 03.05.20 20/21MY #USA #Corn State Evolution of Planting Progress vs the 5-Year Average National progress at 51% planted (+24% vs LW) (+30% YOY) (+12% vs the 5-yr avg) See more insights on Aura: https://t.co/8HDyj5DWxo pic.twitter.com/4uqDJJSRnp— Aura Commodities (@AuraCommodities) May 6, 2020Les semis de soja avancent eux aussi à un rythme record, avec déjà 23 % des surfaces emblavées contre seulement 5 % en 2019 et 11 % sur la moyenne des cinq dernières années. « Les conditions restent excellentes et ...