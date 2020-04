L'info marché du jour Aux États-Unis aussi, l'état des cultures de blé se dégrade

Les conditions de cultures se dégradent aussi aux États-Unis. L’USDA a annoncé dans son rapport hebdomadaire une détérioration des conditions de cultures pour le blé.

Aux États-Unis, les blés subissent un climat sec et froid. (©Terre-net Média)À ne pas manquer : Profiter des prix rémunérateurs sur la prochaine campagneEntre pluies excessives à l’automne et un printemps historiquement sec qui a creusé un déficit hydrique notable, les cultures ont été malmenées en France. Mais outre-Atlantique, les conditions de cultures sont également loin d’être idéales.À lire : Des conditions de cultures toujours plus mauvaisesDans son Crop Progress hebdomadaire, l’ USDA a dégradé de trois points ses notations pour les blés d’hiver dans un état « bon à excellent ». Seules 54 % des cultures atteignent ce niveau, contre 64 % l’année dernière à la même période. Le niveau reste toutefois légèrement supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Les blés américains souffrent d’un climat difficile, composé de sécheresse et de froid.Les semis de blé de printemps ne sont d’ailleurs terminés qu’à 14 % et sont largement en retard par rapport à la moyenne quinquennale qui ...