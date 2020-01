L'info marché du jour Les stocks d’huile de palme au plus bas en Malaisie profitent au colza

Nathalie Wisotzki Terre-net Média

En Malaisie, la production d'huile de palme a été particulièrement basse en décembre et le stock national a atteint son plus bas niveau depuis 2017, à 2 Mt. La nouvelle a apporté encore un peu plus de soutien au cours du colza sur Euronext.

Le marché des huiles continue d’être toujours aussi dynamique et profite aux cours du colza européen. Le dernier rapport du MPOB (bureau malaisien de l'huile de palme) a fait état d’une production d’huile de palme particulièrement basse en Malaisie pour le mois de décembre, à seulement 1,3 Mt. Quant aux exports, ils sont restés stables comparé à novembre, ce qui a mécaniquement entraîné une réduction du stock national qui a atteint son plus bas niveau depuis août 2017, à 2 Mt. Poursuite de la hausse du colza Euronext :

Rapport MPOB haussier avec un stock d'huile de palme au plus bas depuis août 2017, ralentissement de la production plus fort qu'attendu ! pic.twitter.com/WY6j2oqAH7 — Céréfi (@cerefi_grains) January 10, 2020 L'info marché du jour », Terre-net sélectionne pour vous une information sur un fait impactant les cours des céréales et/ou des oléagineux. Chaque jour de la semaine, avec «», Terre-net sélectionne pour vous une information sur un fait impactant les cours des céréales et/ou des oléagineux. Par ailleurs, les exports de canola canadien ont marqué un coup d’arrêt ces dernières semaines et affichent un retard de 650 kt par rapport à l'année passée (3,7 Mt). La consommation intérieure reste soutenue, réduisant les disponibilités pour les importateurs européens. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également